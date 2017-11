Anne-Sophie Lapix affirme "moins bien" gagner sa vie en présentant le 20h de France 2 qu'à l'époque de "C à vous" sur France 5

Dans un entretien accordée à "Télé 2 semaines", Anne-Sophie Lapix affirme gagner "moins bien" sa vie à la tête du journal de 20h de France 2, qu'aux commandes de "C à vous" sur France 5. Elle expliqué qu'avant, elle était "salariée d'une boîte de production. Et c'est la règle quand on passe du privé au public... Les personnes qui vont travailler au 20 Heures ne cherchent pas à être mieux payées". La journaliste n'a toutefois pas voulu communiquer de chiffres.

Anne-Sophie Lapix s'est aussi confiée sur ses débuts au 20 heures de France 2, en affirmant qu'il "y a deux publics à convaincre. Et, a priori, j’ai passé le premier cap. C’est l’es­sen­tiel". Concernant son concurrent Gilles Bouleau, à la présentation du journal de TF1, elle assure ne pas être "arrivée pour battre TF1. Ce n'est pas mon objectif et on ne me l'a pas du tout assigné. C'est une bonne chose si nous maintenons un faible écart".

.