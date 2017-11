France 2 rendra hommage à Mireille Darc le mardi 28 novembre en diffusant son dernier documentaire inédit "Excision, le plaisir interdit"

France 2 rendra hommage à l'actrice et réalisatrice Mireille Darc le mardi 28 novembre à partir de 22h55 dans INFRAROUGE , avec la diffusion de son dernier documentaire inédit qu'elle a écrit et réalisé avec Nathalie Amsellem « Excision, le plaisir interdit ». A l'issue de la diffusion, France 2 proposera tout au long de la nuit ses documentaires phares : "Elles sont des dizaines de milliers sans abri", "Pardonner", "Voyage vers l'inconnue", Envoyé Spécial : "brèves rencontres".

- « Excision, le plaisir interdit » - A 22h55

L'excision. Une mutilation sexuelle faite aux femmes à travers le monde et même en France. Grâce à des témoignages forts, émouvants et rares, Mireille Darc et Nathalie Amsellem dénoncent ce tabou, cette violation des droits humains.

Effectuée sans leur consentement sur des mineures, l’excision est une violation des droits humains. Aujourd’hui encore, toutes les quatre minutes une petite fille est excisée dans le monde.

A travers des témoignages forts et émouvants de femmes excisées qui vivent en France, ce film aborde les aspects essentiels de cette pratique : le rôle des hommes et des femmes dans la transmission de ce geste, le poids des normes et des traditions, la vie après l’excision.

Ce film est aussi porteur d’espoir : grâce à une chirurgie réparatrice, il est possible de se reconstruire, de découvrir le plaisir, de rire.

Avec pudeur et sensibilité, Mireille Darc et Nathalie Amsellem s’engagent pour lutter sans tabou, contre cette pratique qui perdure.

- A 0h05 "ELLES SONT DES DIZAINES DE MILLIERS DE SANS ABRI"

En France, de trop nombreuses femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Avec le temps et l'habitude, elles sont devenues invisibles : parce qu’elles ne veulent pas être vues et parce qu‘elles représentent une facette de notre société que nous refusons de voir. Ces femmes aux itinéraires cabossés sont en équilibre sur le fil de la vie.

Mireille Darc nous propose de partir à la rencontre de ces femmes, de leur donner des noms, de montrer leur visage, pour les rendre visibles et avoir sur elles un autre regard.

Un film réalisé par Mireille Darc / Co-réalisé par Nathalie Amsellem / Une production JARAPROD / Produit par Christophe Koszarek

- A 01h00 "PARDONNER"

Pardonner pourquoi faire ? Et comment faire après une trahison amoureuse, une erreur médicale qui cause la mort d’un enfant, une erreur judiciaire, un viol ?

Avec un tel sujet, Mireille Darc nous entraîne au cœur de l’intimité bouleversée et bouleversante de personnages confrontés à des choix intérieurs décisifs.

Un film réalisé par Mireille Darc / Co-réalisation et montage Nathalie Amsellem / Une production JARAPROD / Produit par Christophe Koszarek

- A 01h55 "VOYAGE VERS L'INCONNUE"

Notre société tend de plus en plus à mettre la mort à distance. Pour ce documentaire, Mireille Darc est allée à la rencontre de malades, de personnels soignants et de familles touchées par l’inéluctable.

Un film réalisé par Mireille Darc

- A 02h45 ENVOYE SPECIAL : "BRÈVES RENCONTRES"

Dans ce documentaire, Mireille Darc est allée à la rencontre des hommes et femmes qui se prostituent dans Paris.

Un film réalisé par Mireille Darc