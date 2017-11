Elise Lucet va révéler "l'envers de nos tee-shirts" le mardi 28 novembre dans Cash Investigation sur France 2

Le mardi 28 novembre sur France 2, Elise Lucet présentera un nouveau numéro de "Cash Investigation". Dans cette édition, la journaliste s'attaquera au coton, et va surtout révéler "l'envers de nos tee-shirts".

Résumé:

Le coton, c’est doux, chaleureux, naturel. Nous en portons tous les jours. Cette matière est devenue l’un des produits les plus utilisés de la planète. Dans le monde, le business du coton pèse 37 milliards d’euros de chiffre d’affaires chaque année.

En Asie centrale, au Bangladesh, en Inde, Sandrine Rigaud est partie sur les routes du coton pour enquêter sur la face sombre de cet or blanc.

De nos armoires aux champs de coton, Elise Lucet et l’équipe de Cash Investigation ont remonté la chaîne d'approvisionnement de nos tee-shirts jusqu’en Ouzbékistan, l’un des plus gros producteurs dans le monde.

Un régime autoritaire très secret dans lequel un million de personnes est envoyé de force tous les ans dans les champs au moment de la récolte.

Nous avons suivi la piste de ce coton jusqu’aux filatures du Bangladesh où des ouvrières, souvent très jeunes, vivent et travaillent dans les usines comme des prisonnières. Des situations sur lesquelles de grandes enseignes françaises semblent fermer les yeux.

Vous découvrirez un nouveau label qui vous promet un coton plus équitable et plus respectueux de l’environnement. Les grandes marques l’adorent. Mais derrière le marketing, aucune garantie de traçabilité. Plus grave, il est en train de mettre en péril la filière du coton bio qui propose vraiment un coton sans pesticides.

Dans ce nouveau numéro, Cash Investigation vous révèle ce qui se cache derrière l’étiquette de nos vêtements.

Après la diffusion du documentaire, Elise Lucet poursuit le débat sur le plateau de Cash avec ses invités, responsables politiques et spécialistes.