De jeunes chanteurs, dont Lou de "The Voice Kids", vont reprendre des titres des Enfoirés lors d'un concert le vendredi 1er décembre à 21h sur TF1

Le vendredi 1er décembre prochain, à 21h00, TF1 diffusera "Enfoirés Kids", une émission dans laquelle de jeunes chanteurs vont reprendre en duos, en trios… des chansons «chorales» chantées à l’origine par les Enfoirés.

Ces jeunes chanteurs - Lisandro Cuxi, Carla, Manuela, Lenni-Kim, Jane Constance, Evan et Marco, Lou, Angelina, Cassidy, Antoine, Hakob, Matéo, Robin, Martin, Simon, Amandine, Alexander Wood, Mareva, Betyssam, Leelou et Matéo, Robin, Martin, Simon des New Poppys ainsi que les Chœurs des New Poppys se produiront sur la nouvelle scène de l’Aréna du Pays d’Aix en compagnie d’une dizaine d’Enfoirés adultes» - parmi lesquels Jenifer, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Michaël Youn, Lorie Pester, Jean-Baptiste Maunier… - qui auront à cœur de partager leur passion, leur énergie et leur envie de transmettre le flambeau à la génération future.

A l’image du concert annuel des Enfoirés, "Enfoirés kids" est un concert unique et exceptionnel avec une vingtaine de tableaux, une mise en scène, des décors et des costumes hors normes. Un événement qui a nécessité plus de sept mois de préparation.

Le single "La chanson des Restos" 1986 dans une version 2017 chantée par toute la troupe est en vente depuis le vendredi 03 novembre. Et l’album "Génération Enfoirés" sera mis en vente le vendredi 01 décembre. L’intégralité des ventes ira au profit des Restos du Cœur (1 CD acheté = 10 repas offerts aux Restos du Cœur).

