Camille Combal présentera un nouveau prime sur C8 avec ses meilleurs moments dans "TPMP" le mardi 28 novembre

Le mardi 28 novembre prochain, à 21h00, Camille Combal présentera un nouveau prime-time sur C8 ! Dans "Le meilleur de Camille", les téléspectateurs pourront retrouver ses meilleurs moments dans "Touche pas à mon poste".

Au programme de cette émission : des images hilarantes de la télévision Française et étrangère, la cultissime séquence de "Il en pense quoi ton frère", "La version trop censurée", "Les WOW" et bien d’autres ! Retrouvez également les meilleurs sketchs, incrustes et parodies made in Combal !

