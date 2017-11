A partir du mercredi 29 novembre en prime, France 2 diffusera sa nouvelle série "On va s'aimer un peu beaucoup..." - VIDEO

A partir du mercredi 29 novembre prochain, France 2 diffusera sa nouvelle série "On va s'aimer un peu beaucoup...", huit épisodes de 52 minutes chacun seront proposés.

Avec au casting: Catherine Marchal (Astrid Lartigues), Ophélia Kolb (Audrey Lartigues), Charlotte des Georges (Sofia Lorenzi) , Clémentine Justine (Roxane), Lionel Erdogan (Paul) , Samir Boitard (Éric Leroy), Joseph Malerba (Alexandre Rotivel), Moïse Santamaria (Mehdi Kechiouche), Guilaine Londez (Colette), Joanna Tixier (Amal), Jacques Chambon (Jean-Jacques), Jink (Lady)

Le résumé en quelques lignes:

Astrid et Audrey sont mère et fille, avocates spécialisées dans le droit de la famille et ont fait le pari périlleux de travailler ensemble. Et elle a tellement changé, la famille, ces dernières années ! D’un bouledogue anglais écartelé par le divorce de ses maîtres à une affaire de marchand de gamètes, les dossiers se suivent et ne se ressemblent pas. Un seul point commun : leurs protagonistes en conflit, émouvants, à baffer ou comiques... C’est nous !