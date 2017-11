EXCLU - Les frères Bogdanoff parlent pour la première fois de leur vie privée, leur âge, leurs enfants, le mariage... - VIDEO

Ce matin à 11h, Igor et Grichka Bogdanoff étaient les invités de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Les deux frères ont accepté pour la première fois, en exclusivité, d'être interrogés sur certaines informations à leur sujet qui circulent sur Internet.

Age, mariage, enfants... Ils ont répondu pour la première à des questions sur leur vie privée.

On ainsi pu apprendre que les deux frères avaient 68 ans ! Un chiffre qu'ils ont confirmé en même temps que leur date de naissance. De même Igor a confirmé avoir 5 enfants dont 3 issus d'un premier mariage. De son côté Grichka n'est pas marié et n'a pas d'enfants.

"La sphère privée, à une époque où on vit dans une dissolution complète des frontières séparant la sphère privée et publique, n'est pas si importante que ça. On n'a pas tellement d'ambition pour la partager. On en parle peu, parce qu'on en a pas très envie. Modestement, je pense que ça n'intéresse pas les gens", a déclaré Igor Bogdanoff.

