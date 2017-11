Découvrez les premières images de la télé-réalité "Les Princes et Princesses de l'amour", bientôt diffusée sur W9 - VIDEO

Dans les prochaines semaines, W9 lancera la nouvelle saison des "Princes de l'amour", qui sera mixte avec des "Princesses de l'amour". En mai dernier, la chaîne avait dévoilé le noms des candidats et candidates que les téléspectateurs retrouveront. Mélanie, Hillary, Laurie et Aurélie sont les Princesses de l’Amour et Virgil, Benjamin, Steeven et Marvin sont les Princes de l’Amour.

A l'approche du lancement de cette nouvelle saison, W9 vient de dévoiler la première bande-annonce du programme. Sur celle-ci, trois "Princes" attendent dans un couloir, chacun lisant un livre ou un magazine, avant de voir apparaître trois "Princesses" se dirigeant vers le bureau de Cupidon. Une situation qui va surprendre les candidats. "Cupudion va avoir deux fois plus de travail. Cette année, tout va changer", lance une voix-off.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en avant-première, les premières images du programme.

Regardez

