Le Prix Goncourt 2017 a été attribué à Éric Vuillard pour "L’ordre du jour" - Le prix Renaudot décerné à Olivier Guez pour "La disparition de Josef Mengele"

Le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone, a été décerné à Eric Vuillard pour "L'ordre du jour", a annoncé le jury présidé par Bernard Pivot. Le prix Renaudot a pour sa part été attribué à Olivier Guez pour "La disparition de Josef Mengele", a annoncé Frédéric Beigbeder.

"L'ordre du jour" (Actes Sud) est un récit sur l'arrivée au pouvoir d'Hitler, l'Anschluss et le soutien sans faille des industriels allemands à la machine de guerre nazie. "On est toujours surpris, fatalement. Ça me fait extrêmement plaisir", a réagi Eric Vuillard, qui succède à Leïla Slimani au palmarès. "L'ordre du jour" s'est imposé au 3e tour de scrutin, par 6 voix contre 4 à "Bakhita" de Véronique Olmi. Les deux autres auteurs en lice étaient Alice Zeniter pour "L'art de perdre" et Yannick Haenel pour "Tiens ta couronne".

Lauréat du prix Renaudot, "La disparition de Josef Mengele" (Grasset) est un roman hallucinant mais vrai sur les dernières années du médecin tortionnaire d'Auschwitz, Josef Mengele.

