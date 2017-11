Cinéma: Le film "Thor: Ragnarok" prend la tête du box-office nord-américain dès son premier week-end d'exploitation

Le film "Thor: Ragnarok", qui a permis à l'acteur australien Chris Hemsworth de retrouver son super-héros au célèbre marteau, a assommé le box-office nord-américain pour son premier week-end d'exploitation, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations. Il a fait une belle récolte avec 121 millions de dollars depuis vendredi.

Le dieu nordique de la foudre et du tonnerre est suivi, loin derrière, par les nouvelles aventures des mères de famille atypiques de "Bad Moms 2". Le film, avec Mila Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn, a engrangé 17 millions de dollars pour son premier week-end en salles. "Jigsaw", huitième opus de la saga d'épouvante "Saw", est troisième avec 6,7 millions de dollars sur le week-end, et 28,8 millions depuis sa sortie en tête du box-office la semaine dernière.

