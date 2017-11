Audiences Access: "Sept à huit" très largement leader sur TF1 avec plus de 4 millions de téléspectateurs - Le 19/20 de France 3 à la deuxième place à 3 millions

Beau succès pour "Sept à huit" hier soir avec plus de 4 millions de téléspectateurs sur TF1, très précisément 4.319.000 personnes et 22,1% de part de marché. Du côté du 19h de France 2, la barre des 2 millions est toujours difficile à franchir pour Laurent Delahousse qui est 1.865.000 personnes et 8,7% de part de marché.

Le journal de France 3 lui parvient à dépasser les 3 millions et 13,9% de part de marché.

Enfin à noter que les terriens du dimanche sont à 791.000 téléspectateurs sur C8 pour Thierry Ardisson