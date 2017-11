A 11h dans Morandini Live sur CNews: Une journaliste d'E1 menacée - Les Bogdanoff en direct - "Mariés au 1er regard" sur M6 - «Bienvenue chez Nous» fête sa 100e sur TF1

Après une semaine record du côté des audiences, qui a propulsé 4 fois Morandini Live devant LCI entre 11h et midi, rendez-vous à 11h pour un nouveau rendez-vous en direct avec un sommaire très chargé. En plus du zapping et du journal des médias, voici les dossiers du jour:

- Une journaliste d’Europe 1, menacée de mort et harcelée pour avoir osé critiquer un forum sur internet… Ce week-end on a appris que des individus avaient même tenté d’entrer dans son domicile.

- Mariés au premier est de retour ce soir pour une saison 2 sur M6. Le concept a priori est simple, des tests pour trouver l’amour de votre vie. Les couples ainsi formés ne se rencontrent que le jour du mariage. Mais tout cela est-il bien sérieux ?

- TF1 va diffuser la 100è de «Bienvenue chez Nous», cette émission où des propriétaires, se balancent des vacheries sur leurs maisons d’hôtes respectives. Décryptage

- Pourquoi la télé boude-t-elle la science ? Igor et Grichka Bogdanoff seront en direct. Ils parlent de sciences depuis des années, pourtant la télé se détourne de la science. Il n’y a quasiment plus aucune émission de ce type sur le petit écran.