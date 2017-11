Saint-Etienne: En brandissant son maillot après un but, Nabil Fekir déclenche la colère des supporters qui envahissent le terrain - Vidéi

En enlevant son maillot pour le montrer aux supporters stéphanois après le cinquième but de l'OL, Nabil Fekir a provoqué la ire de Geoffroy Guichard.

Retour sur ce qui s'est passé hier soir. En marquant le but du 5-0, Fekir a enlevé son maillot et l'a présenté aux supporters des Verts, dont une partie ont alors envahi le terrain, poussant l’arbitre à interrompre le match, déjà arrêté au coup d'envoi à cause de fumigènes.

L'entraîneur lyonnais Bruno Genesio a déploré le geste de son capitaine. «Je trouve ça dommage, la réponse c'était de gagner le match, ça ne sert à rien d'en rajouter et de provoquer. On n'aurait pas aimé qu'on (nous) fasse ça. Il faut savoir rester modeste. Il ne faut pas faire de chose comme ça, ce n'est pas bien», a dit l'entraîneur sur Canal+.

Interrogé par Canal + sur son geste, l'international français n'a cependant pas regretté sa célébration. "J'ai célébré mon but comme ça, il n'y avait pas d'arrière-pensée, aucune méchanceté", a-t-il expliqué. "Peut-être que ce n'est pas un geste à faire, il y avait 5-0, mais ça reste du football. Ça a mis un peu de piment aussi. Est-ce que je m'excuse ? Non, je ne regrette pas le geste."