Télé-réalité: Nouvelle plainte contre Ricardo Pinto et Nehuda des "Anges" accusés d'avoir “cogner la tête contre la table" d'une jeune fan

Le Dauphiné raconte ce qui s'est passé: "Mardi soir, deux copines avignonnaises, âgées d’une vingtaine d’années, sorties fêter Halloween dans un bar de la place Pie. Elles ont alors reconnu un couple de participants de l’émission de téléréalité Les Anges 8, Ricardo Pinto et Nehuda. Les deux jeunes gens n’ont visiblement pas apprécié que les deux amies, habituées de l’établissement, les prennent en photo. Sur Instagram, l’une des deux jeunes femmes raconte la suite : elle aurait été victime d’une agression verbale et physique de la part du couple. Elle dit s’être fait “cogner la tête contre la table à plusieurs reprises” avant de “se retrouver par terre”. “Je suis blessée à la main, à l’œil, j’ai des bleus sur la cuisse, les cervicales et des grosses bosses” conclut-elle.

Une version confirmée par un serveur de l’établissement qui a assisté à la scène. La famille de la jeune femme, qui préfère rester discrète, aurait déposé plainte pour cette agression ainsi que pour des menaces.

Le couple de télé-réalité avait déjà défrayé l'actualité au mois de juin dernier. Le dimanche 25 juin, le couple s’est rendu en urgence au centre hospitalier de Joigny, dans l’Yonne, pour y faire soigner son bébé blessé au visage. Le lendemain, durant le transfert de l’enfant au service pédiatrie du CHU de Dijon, Ricardo Pinto et Léa Jérôme (alias Nehuda) sont interpellés et placés en garde à vue dans les locaux de la sureté départementale de Dijon. Ils sont soupçonnés de maltraitance sur leur enfant. Le mardi 27 juin, le parquet de Tarascon se saisit de l’affaire et ouvre une enquête préliminaire contre le couple pour «violences volontaires» sur leur bébé souffrant de fractures et d’ecchymoses à la tête.

Le vendredi 30 juin, Patrick Desjardins, procureur de la République de Tarascon, diligente une ordonnance de placement provisoire de l’enfant. Une semaine plus tard, Ricardo Pinto est mis en examen pour «violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans» et placé sous contrôle judiciaire avec injonction de soin. Pour leur défense, les deux parents ont assuré que les blessures de leur enfant auraient été occasionnées alors qu’ils venaient de s’arrêter sur une aire de repos.

le 7 juillet, Ricardo Pinto a été mis en examen pour «violences volontaires contre mineur de moins de 15 ans» et placé sous contrôle judiciaire.