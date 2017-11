Belgique: Le président catalan destitué Carles Puigdemeont remis en liberté cette nuit avec interdiction de quitter le territoire

06h44: Le président catalan destitué Carles Puigdemeont et quatre anciens membres de son gouvernement, visés par un mandat d'arrêt européen, ont été laissés en liberté sous condition par un juge d'instruction, a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi le parquet de Bruxelles.

Les cinq Catalans s'étaient rendus d'eux-mêmes à la police dimanche matin à Bruxelles où ils sont repliés en début de la semaine. Il revient maintenant à une autre juridiction, la Chambre du conseil, de se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt, dans les 15 prochains jours.

M. Puigdemont et ses conseillers (ministres) ont interdiction de quitter le territoire belge, doivent avoir une adresse fixe, et devront se présenter "personnellement" à toute convocation de la justice et de la police, a précisé le parquet de Bruxelles. Les cinq dirigeants séparatistes sont depuis vendredi soir sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice espagnole devant laquelle ils ont refusé de comparaître.