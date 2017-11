Meurtre d'Alexia Daval: Le discours bouleversant de son mari, en larmes, qui sort pour la première fois de son silence - Vidéo

Pour la première fois, le mari d'Alexia Daval, qui a été tuée de façon ignoble il a une semaine, a accepter de s'exprimer à la tribune après la marche blanche qui a réuni près de 8.000 personnes. Apparaissant extrêmement ému, il est soutenu de part et d'autres par ses beaux parents. Après des larmes qui l'ont empêché de parler pendant de longues secondes, il parvient finalement à lire un texte:

"Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté, à travers des activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passions qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser.

Nous savions puiser dans nos regards l'énergie pour aller plus loin ensemble. De tous ces moments autour du sport, aucun n'aura été plus intense, plus riche en émotion à mes yeux que nos runs du week-end où seules les notions du partage et du plaisir nous importaient. La force de notre couple nous faisait nous dépasser, cette plénitude me manquera terriblement."

Regardez