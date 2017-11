Après sa dernière Une sur Tariq Ramadan, Charlie Hebdo reçoit à nouveau des centaines de messages d'insultes et de menaces de mort

Depuis ce mercredi, le journal Charlie Hebdo est victime d'une campagne d'insultes et, plus grave, de menaces de mort selon le magazine Marianne. En cause leur Une sur l'affaire Tariq Ramadan : "Je suis le 6e pilier de l'islam".

Les messages répertoriés par Marianne sont des menaces très claires et très explicites:

"Moi fiché S ou pas, Charlie Hebdo ça va vite s'arrêter" ;

"C'est pour quand le prochain attentat chez Charlie Hebdo s'il vous plaît???" ;

"Charlie Hebdo sont un tas de déchets, et s'il faut d'autres tueries pour le rappeler, je dis que ça ne nous ferait pas que du mal" ;

"Une erreur et on retiens (sic) la leçon mais vous voulez continuer à jouer venez pas pleurer quand y' aura vos corps en morceaux" ;

"Ils méritent un deuxième round Charlie Hedbo de mes couilles ça ne leurs (sic) a pas suffit"...

Certains de ces messages ont depuis été supprimés, les autres sont toujours présents malgré les signalements.

Tariq Ramadan, théologien proche des Frères musulmans (qui prônent un islam radical), est visé depuis le 24 octobre par une enquête pour "viol, agression sexuelle, violences et menaces de mort", après les plaintes de deux femmes à son encontre.