Nîmes: Un accident de la route fait 3 morts, une mère et ses deux bébés de 6 mois et un an et demi, mais aussi plusieurs blessés graves

Une mère et ses deux bébés âgés de six mois et un an et demi ont été tués dans un accident de la circulation avant l'aube dimanche sur une artère de Nîmes.

L'accident a eu lieu vers 05h30 lorsque la voiture dans laquelle se trouvait les victimes "a perdu le contrôle et est partie en glissade" sur un boulevard périphérique de la ville. Elle a percuté du "mobilier urbain", notamment un abribus, et "de la végétation".

Au total, l'accident a fait 6 victimes : deux autres occupants de la voiture ont été blessés gravement, et transportés à l'hôpital, et un troisième a été blessé plus légèrement.

Le Gard était en alerte orange pour de fortes pluies