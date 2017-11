Audience: Claire Chazal ne booste pas les scores de Laurent Ruquier qui attire 1.153.000 personnes avec "On n'est pas couché" sur France 2

Hier, dans "On n'est pas couché" Laurent Ruquier avait mis Claire Chazal à la place de Christine Angot, cette dernière étant indisponible le jour du tournage. Un changement qui n'a provoqué aucun effet de curiosité, l'émission est même en recul de 100.000 téléspectateurs par rapport à la dernière diffusion. "On n'est pas couché " a attiré 1.153.000 personnes et 15,8% de part de marché. En face, la deuxième partie des NRJ Music Awards a attiré 3.406.000 et 32% de téléspectateurs sur TF1 et le Blind Test à partir de minuit 30 a été regardé par 732.000 personnes.