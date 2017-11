Chez Ruquier, Claire Chazal se fait chambrer par Yann Moix: "Elle aime personne mais va dire du bien de tout le monde !" - Regardez

Hier soir, Claire Chazal était pour la première fois dans "On n'est pas couché" comme chroniqueuse à la place de Christine Angot, et dès le début Laurent Ruquier et surtout Yann Moix se sont amusés à la chambrer sur sa gentillesse et sur sa façon d'aimer tout le monde. Yann Moix lui a lancé avec un grand sourire: "Moi, elle m'a dit j'aime personne sur ce plateau mais je vais dire du bien de tout le monde". Réponse de Claire Chazal: "Ca c'est pas très gentil !"

