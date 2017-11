Le marathon de New York va se dérouler aujourd'hui sous très haute sécurité avec 50.000 participants et des milliers de policiers

Les New-Yorkais affichent ce dimanche leur volonté de résister à la menace terroriste lors du plus célèbre marathon du monde, maintenu mais sous haute sécurité, cinq jours après le premier attentat meurtrier dans leur ville depuis le 11-Septembre.

Plus de 50.000 participants, venus des quatre coins des Etats-Unis et du monde entier, ainsi que 2,5 millions de spectateurs sont attendus dans les rues de New York, avec des départs échelonnés dans la matinée selon les catégories de coureurs.

Le maire Bill de Blasio a annoncé le maintien de la course dès mercredi, au lendemain de l'attentat jihadiste qui a fait huit morts et 12 blessés à Manhattan, non loin du Mémorial en hommage aux victimes du 11 septembre 2001.

"Nous allons de l'avant et attendons avec impatience le marathon de dimanche", a-t-il dit. "Il sera protégé, comme il l'est toujours, et nous allons prendre des mesures de sécurité supplémentaires", a-t-il assuré.

La sécurité avait déjà dû être renforcée en 2013, après l'attentat contre le marathon de Boston, une autre ville de la côte Est des Etats-Unis, où deux jeunes Tchétchènes avaient fait exploser deux bombes artisanales près de la ligne d'arrivée, faisant trois morts et plus de 250 blessés parmi les spectateurs.