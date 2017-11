Meurtre d'Alexia Daval: La jeune femme retrouvée morte a été étranglée mais n'aurait pas été violée selon l'autopsie

Alexia Daval, la jeune femme assassinée samedi dernier près de Gray, en Haute-Saône, a été étranglée, a indiqué ne source proche du dossier. Les résultats de l'autopsie pratiquée jeudi sur son corps calciné ont permis d'établir un décès par strangulation, mais selon les premières constatations, la jeune femme n'aurait pas été violée, a précisé cette source.

La procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, contactée par l'AFP, n'a pas confirmé cette information. La magistrate tiendra une conférence de presse lundi à 11 heures au tribunal de Besançon.

"On connaît les causes de la mort d'Alexia, mais des examens complémentaires sont encore nécessaires pour en connaître le détail", avait expliqué vendredi Mme Roux-Morizot. "Plein d'indices ont pu être recueillis" et "l'autopsie a permis de conclure à un certain nombre d'éléments intéressants pour l'enquête", avait confié la magistrate.

Les résultats de l'autopsie permettent aux enquêteurs d'éliminer certaines pistes, comme celle d'un accident, et de se focaliser sur celle d'un homicide dont les raisons restent à déterminer.

Alexia Daval était partie courir samedi dernier et son mari, sans nouvelle après plusieurs heures, avait alerté la gendarmerie.

Le corps avait été découvert calciné caché sous des feuillages dans un bois loin du parcours habituellement emprunté pour son jogging.