Météo France place les deux départements de l'Hérault et du Gard en vigilance orange pour "orages" et "pluie-inondation".

"Tout au long de la journée, les pluies perdureront sur le relief. Mais, à partir de la soirée de samedi et en nuit de samedi à dimanche, les pluies orageuses s'étendront et concerneront également les zones de plaine et le littoral".

Cette surveillance accrue démarrera ce samedi 4 novembre à 19 heures, alors qu'elle doit prendre fin en pleine nuit, aux alentours de 3 heures du matin.