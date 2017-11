Semaine record pour Morandini Live sur CNews - L'émission s'est également positionnée devant LCI 4 jours sur 5

Deux mois quasiment jour pour jour après son lancement, Morandini Live poursuit sa montée en puissance sur CNews chaque jour entre 11h et midi. Là où la tranche affichait 25.000 téléspectateurs avant le lancement, Morandini Live a enregistré jusqu'à 100.000 téléspectateurs cette semaine pour la seule audience de la chaîne info, sans compter le simultanée et les rediffusions sur Non Stop People.

Cette semaine, également, pour la première fois, Morandini Live est passé à 4 reprises devant sa principale concurrente LCI. L'émission n'a été battue qu'au lendemain de l'attentat de Manhattan en raison de la forte actualité.

Toute l'équipe de l'émission vous remercie pour ses scores et vous donne rendez-vous aujourd'hui à 11h pour le décryptage complet de l'actualité média avec parmi les invités Igor et Grichka Bogdanoff pour parler de la science à la télé.