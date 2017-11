Les larmes des candidats de Koh Lanta qui ont bouleversé les téléspectateurs hier soir sur TF1 - Regardez

C'est sans doute l'une des séquences les plus émouvantes de Koh Lanta à laquelle les téléspectateurs ont pu assister hier soir sur TF1. Des larmes des candidats qui ont été partagées par les téléspectateurs qui ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux.

Pour bien comprendre la séquence ci-dessous, il faut savoir que Tiffany et Sandrine ont été désignées pour aller chercher les courriers des naufragées, mais auparavant elles ont du être confrontées à une épreuve. Mais les deux femmes ont eu du mal à réussir ce qui leur était imposé par la prodiction. A l'issue du troisième et dernier essai, Tiffany et Sandrine ont finalement réussi à aligner cinq pièces en bois sans les faire tomber, mais du coup, elles n'ont pu rapporter que cinq lettres sur les neuf.

Si les deux candidates ont sacrifié leurs lettres, elles ont donc aussi du sacrifier celles d'autres candidats et leur retour au camps a été plein de larmes...

