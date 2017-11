Netflix a annoncé cette nuit écarter définitivement Kevin Spacey de House of Cards et pourrait "tuer" le Président dans la saison en tournage

Le géant du streaming Netflix a écarté cette nuit Kevin Spacey de sa série phare "House of Cards", dont il était l'acteur principal, à la suite des accusations d'agressions sexuelles s'accumulant contre lui. "Netflix ne sera plus impliqué dans aucune production de +House of Cards+ avec Kevin Spacey. Nous allons continuer à travailler avec (la maison de production qui co-finance la série) MRC pendant ce hiatus pour évaluer comment nous allons aller de l'avant", a annoncé la plateforme de vidéo en ligne.

Le géant du streaming ne diffusera pas non plus "Gore", un film co-produit par et avec Kevin Spacey. Actuellement en post-production, ce long-métrage sur la relation entre un jeune homme et le célèbre écrivain américain parfois sulfureux Gore Vidal devait sortir l'an prochain. Netflix avait déjà annoncé mardi la suspension de la production de la sixième et dernière saison de "House of Cards".

Depuis le début de la semaine, les accusations de harcèlements ou agressions sexuelles se sont multipliées à l'encontre de la star hollywoodienne aux deux Oscars, au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis.

Selon le magazine Variety, Netflix envisage d'organiser la mort du Président dans la série House of Cards afin de pouvoir tout de même tourner cette 6e saison. Selon une source citée par le magazine, la production affirme: "Nous sommes en train d'étudier les contrats pour savoir si nous pouvons continuer la série sans la présence de Kevin Spacey". Le tournage de la saison 6 venait en effet de commencer et c'est son avenir qui est désormais en jeu.

La part d'ombre de Kevin Spacey, désormais étalée au grand jour, rappelle celle de nombre de ses grands rôles au cinéma et à la télévision, du père qui entretient une relation avec une adolescente dans "American Beauty" à l'homme politique sans scrupule de "House of Cards".

Huit personnes ayant travaillé sur la série phare de Netflix "House of Cards" ont par ailleurs évoqué à la chaîne CNN une série d'incidents, d'un massage non sollicité à des palpations forcées. "Je n'ai aucun doute que ce comportement de prédateur relevait de la routine pour lui", a commenté un ancien assistant de production.