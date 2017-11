Pour la première fois en France, un motard a été enterré avec sa moto, près de Tours, quelques jours après son accident mortel

Un motard a été enterré avec sa moto dans le cimetière de Saint-Roch, près de Tours, quelques jours après l'accident lors duquel il a perdu la vie.

"C'est moi qui ai annoncé le décès à la famille. C'est quelque chose de fort. J'ai donné un accord en tant qu'homme", a expliqué le maire de la commune, Alain Anceau, à France Bleu Touraine, qui raconte l'histoire. Sauf qu'enterrer un véhicule avec un humain n'est pas chose courante : c'est la première fois qu'un tel événement se produit en France.

"Comme c'était une demande spéciale, on a demandé un certificat de dépollution et cela nécessite un caveau un peu plus profond", précise le maire. Motard également, un des amis du défunt a détaillé le processus à la radio : "Il a fallu faire un caisson étanche et puis dépolluer le véhicule. Il n'y a pas que la moto, il y a aussi son équipement."