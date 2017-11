Agé de seulement 34 ans, l'acteur Brad Bufanda vu dans Malcolm, Véronica Mars ou Les Experts Miami s'est suicidé en se jetant d'un immeuble

Agé de seulement 34 ans, l'acteur Brad Bufanda vu dans Malcolm, Véronica Mars ou Les Experts Miami s'est suicidé annonce ce soir le quotidien The Mirror. Selon l'article mis en ligne par le quotidien les raisons du décès restent floues pour le moment.

Plusieurs médias dont le site TMZ confirment cette information.

Le jeune acteur s'est jeté d'un immeuble pour se suicider et a laissé une lettre dans laquelle il remercie ses parents et tous ceux qui lui ont donné du bonheur dans la vie.

Brad Bufanda a commencé sa carrière professionnelle en 1993 avec le film de Karaté Pocket Ninjas . Il est apparu à la télévision la première fois en 1994 dans une publicité Skechers . À l'âge de 12 ans, il a joué dans le film The Secret of the Lizard Woman de l'American Broadcasting Company . Alors qu'il était au collège, il est apparu dans la série télévisée Roseanne et Hangin 'avec M. Cooper .

Brad est apparu dans un certain nombre de séries télé comme Sons of Anarchy , CSI: Miami , Malcolm, Even Stevens , et Days of Our Lives . Bufanda a également joué Felix Toombs dans la série Veronica Mars.