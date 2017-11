Raquel Garrido agace-t-elle Jean-Luc Mélenchon ? Elle fustige les journalistes de Paris Match qui ont lancé l'info: "Vous êtes de belles p*tes à clic !"

Dans un portrait publié cette semaine par Paris Match, la porte-parole de la France insoumise est qualifiée de "volcanique" et se retrouve même accusée de faire "craquer" le leader de son parti avec ses sorties polémiques et ses affaires

"Il n'en peut plus de devoir passer derrière", explique même un proche de Jean-Luc Mélenchon à l'hebdomadaire alors qu'un autre regrettait: "la polémique pour la polémique ne mène nulle part".

Selon Paris Match, la porte-parole a même reçu ordre de s'apaiser et de cesser ses sorties controversées.

Raquel Garrido n'a pas vraiment apprécié ce papier et elle a tenu à y répondre, à sa façon et sans prendre de gants, en fustigeant les journalistes qui ont rédigé le papier:

"J'en connais plus d'un qui +n'en peu plus+ des journalistes menteurs. Quant à moi, vous me faites rire. Vous êtes de belles putes à clic"