Audiences prime: Les NRJ Music Awards en direct hier soir sur TF1 en tête mais au plus bas depuis 7 ans

TF1 misait sur "NRJ Music Awards". L'émission présentée par Nikos Aliagas a séduit 4.995.000 téléspectateurs et 25,5% de part de marché.

L'année dernière la soirée, également animée par Nikos Aliagas et produite par TF1 Prod avait attiré 5.273.000 téléspectateurs en baisse par rapport à la cérémonie 2015 qui avait réuni 5.621.000 téléspectateurs.

Le score le plus bas avait été enregistré en 2010 avec 4.894.000 personnes et le plus haut en 2003 avec 7.800.000 et près de 40% de part de marché cette année là.

France 3 programmait une série. "Commissaire Magellan" a convaincu 3.133.000 téléspectateurs, soit 14% du public.

"Les années bonheur" était diffusé sur France 2. L'émission, présentée par Patrick Sébastien, a attiré 2.742.000 téléspectateurs et 13,5% du public…

M6 a diffusé "NCIS : Los Angeles". La série a réuni 1.889.000 personnes, soit 8,7% de part de marché.

