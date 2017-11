Une troupe d'improvisation monte un faux Apple store à New York et piège de nombreux passants ! - Regardez

Un groupe d'improvisation appelé les "Improv Everywhere" a publié une nouvelle vidéo sur sa page Youtube. On les voit installer plusieurs logos de la marque Apple sur un ascenseur dans les rues de New York. Sachant que l'Apple Store de la Cinquième Avenue, qui ressemble à un gros cube de verre, était au moment du tournage en rénovation, les passants ont été facilement piégés.

Pour que la blague soit encore plus efficace, la troupe a utilisé les services de cinquante clients fictifs dont la mission était de former une file d'attente devant l'ascenseur grimé du logo en forme de pomme de l'entreprise californienne, ainsi que de faux employés vêtus du tee shirt bleu de la marque.

Pour ne pas vexer les New-yorkais et ne pas leur faire perdre du temps inutilement, les faux employés notifiaient aux badauds que seuls les 50 premières personnes dans la file pourraient acheter l'iPhone X, dernier smartphone d'Apple. Néanmoins, certains fans de la marque n'ont pas hésité à se glisser dans la file d'attente de cet Apple Store factice.

