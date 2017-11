Europe 1 porte plainte apres la campagne de cyber-harcèlement dont leur chroniqueuse Nadia Daam est victime

Mercredi dernier, Nadia Daam consacrait sa chronique dans la pré-matinale d'Europe 1 au forum Blabla 18/25 du site jeuxvidéo.com. Au cours de celle-ci, elle évoquait la campagne de cyber-harcèlement menée par des internautes du forum pour s'attaquer aux deux militants qui ont créé un numéro de téléphone à donner à des harceleurs.

Suite à cette chronique, Nadia Daam a été la cible de "trolls antiféministes du forum Blabla 18-25 de Jeuxvidéo.com, qui s’en sont violemment pris à la journaliste", précise Europe 1. La station a décidé de déposer plainte hier pour "menace de crime contre les personnes" dans une antenne de police du 8ème arrondissement de Paris.

"Frédéric Schlesinger [vice-président d'Europe 1, ndlr] et toutes les équipes d’Europe 1 tiennent à lui renouveler leur soutien et condamnent une nouvelle fois avec vigueur toute forme de pression et menaces", indique la station.

