Paralysé à vie après un concert de Travis Scott à New York, il porte plainte contre le rappeur américain

Un étudiant a porté plainte contre le rappeur Travis Scott d'après le "New York Post".

Alors que le rappeur est connu pour ses concerts déchaînés, Kyle Green assistait à une de ses représentations dans la salle "Terminal 5" situé dans le quartier de Manhattan à New York, en avril dernier.

Selon ses déclarations, le jeune homme serait tombé d'un balcon situé au troisième étage alors que l'artiste avait demandé au public de se pousser et de se bousculer. Il raconte être "tombé violemment sur le sol. Avant même que je me rende compte de ce qui venait de se passer, j'étais entouré du personnel de sécurité". Il regrette le manque de professionnalisme de l'équipe de secours, ajoutant que "Travis leur a dit de venir me chercher. Ils ne m'ont même pas mis sur un brancard, ils m'ont juste posé devant la scène, en attendant qu'une ambulance arrive. J'avais très mal".

Pour se faire pardonner, il explique que Travis Scott lui aurait donné une de ses bagues d'une valeur de 100 000 dollars. Toutefois, aujourd'hui, le jeune homme de 23 ans est paralysé à vie. Il ne peut se déplacer qu'avec un fauteuil roulant et explique qu'il était "très indépendant et aujourd'hui, je dépends de ma famille pour tout".

Cependant, sur une vidéo publiée par TMZ, il semblerait que Kyle Green soit de lui-même monté sur la rambarde de sécurité pour sauter dans la fosse, au milieu de la foule.

