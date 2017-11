Jared Leto et Playboy abandonnent le projet de biopic sur Hugh Hefner, décédé en septembre dernier - Découvrez pourquoi !

Alors que Jared Leto devait incarner le milliardaire sulfureux et fondateur du magazine de charme Playboy Hugh Hefner décédé en septembre dernier, les accusations contre Brett Ratner, qui devait réaliser le biopic, ont changé la donne.

Le réalisateur de "X-Men l'affrontement final" déclarait pourtant il y a un mois que "Jared est un vieil ami. Quand il a entendu que j'avais acheté les droits de l'histoire sur Hugh Hefner, il m'a dit: Je veux ce rôle. Je veux comprendre ce personnage. Et je pense qu'il peut le faire. C'est l'un des meilleurs acteurs de nos jours".

Cependant, depuis cette déclaration, six femmes accusent Brett Ratner de les avoir agressées sexuellement. Certaines d'entre elles sont connues, comme l'actrice Olivia Munn, qui a joué dans "The Newsroom" et "X-Men : l'apocalypse" et qui a expliqué au Los Angeles Times que le réalisateur se serait masturbé devant elle lors d'un tournage.

Son avocat a rejeté toutes les accusations mais Playboy et Jared Leto ont tout de même abandonné le projet, le porte-parole de la star oscarisée pour le film "Dallas Buyers Club" affirmant dans un communiqué publié par Deadline que "Jared Leto n'est pas lié à un projet de biopic de Brett Ratner sur Hugh Hefner et ne l'a jamais été. Il ne travaillera plus avec lui à l'avenir".

.