A 11h dans Morandini Live: Décryptage NRJ Awards - Polémique "Au tableau" - Débat: télé-réalité = sous culture ? - TF1 coupe son replay à Canal

Vous étiez près de 100.000 mercredi à découvrir Morandini Live à 11h sur CNews et Non Stop Peolple. Alors rendez-vous aujourd'hui encore pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire

- L’étrange élimination d’Arielle Dombasle hier soir dans Danse avec les stars. Une élimination qui avait été annoncée dès lundi dernier par l’équipe de Cyril Hanouna

- NRJ Music Awards: Que vaut vraiment cette cérémonie ? Qui vote ? Que représentent ces prix ? Shym’ a-t-elle vraiment été écartée car elle est sur M6 ? Quelle audience peut-on attendre ?

- « Au tableau » dimanche sur C8: Entre la polémique avec Jean-Luc Mélenchon et les premières images, vous allez tout savoir

- TF1 décide de couper le replay de toutes ses chaînes à tous les abonnés de Canal, on va vous expliquer pourquoi.

- Débat: La télé réalité est-elle de la sous-culture ? Manon Laporte est avocate. Elle a publié cette semaine une tribune très dure contre la télé réalité. Elle parle de sous-culture et dénonce les coulisses de ces programmes. Pour la première fois elle accepte un face à face avec un ancien candidat de télé réalité, Xavier Delarue de Secret Story et l'île des vérités !