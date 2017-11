Eglantine Emeyé prend les commandes de "Qui prendra la suite?", un nouveau concours d’artisans, dès ce soir sur France 3 - VIDEO

Ce soir à 20h55 sur France 3, Eglantine Emeyé présentera un tout nouveau programme "Qui prendra la suite?"

Ils sont ébéniste, confiseur, luthier, potier, artisan-fromager ou maître-verrier. Ces femmes et hommes, qui exercent des métiers radicalement différents, ont un point commun : tous sont des artisans passionnés qui souhaitent transmettre leur savoir. Ces six professionnels, âgés de 30 à 52 ans, répartis sur toute la France, vont rencontrer des candidats qui ont la volonté ou le savoir-faire pour se lancer dans l'artisanat.

Tour à tour, ces candidats sont jugés sur leur motivation et testés sur le terrain. Ce premier épisode, permet de faire la connaissance des six artisans : Dominique, potière, Pierre, ébéniste, Jean-Yves, confiseur, Julian, luthier, Charlotte, productrice de fromages, et Emmanuelle, maître-verrier, qui expliquent leur métier et font part de leurs attentes.