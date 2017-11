Danse avec les stars: L'étrange élimination hier soir d'Arielle Dombasle qui avait été annoncée dès lundi chez Cyril Hanouna

Arielle Dombasle s’était hissée à la première place du classement la semaine dernière en interprétant un mélange de tango et de french cancan accompagnée des danseuses du Moulin Rouge. Une prestation "crazy" parfaitement dans le thème du troisième prime, qui avait séduit les juges et notamment Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Et pourtant, surprise, hier soir, malgré leur belle prestation, c’est Arielle Dombasle et Maxime Dereymez qui ont été éliminés.

Une élimination qui provoque l'étonnement ce matin dans la presse, mais qui trouve en écho dans ce qui s'est passé en début de semaine dans Touche pas à mon poste.

Les chroniqueurs se sont interrogés, lundi dernier, sur "Danse avec les stars" et Gilles Verdez a expliqué que selon ses informations, les résultats étaient bidonnés. Selon lui, Arielle Dombasle a signé en fait pour 4 émissions et qu'elle devrait donc sortir lors du prochain prime, c'est à dire justement... hier soir !

Une information qui a semblé convaincre la majorité des chroniqueurs et qui a partagé les téléspectateurs.

Gilles Verdez était même entré dans le détail et avait expliqué que "manque de chance, il y a 15 jours c'est elle qui devait être éliminée du coup pour la protéger c'est Vincent Cerutti qui a été sorti. Re-belotte la semaine dernière et pour la protéger le jury aurait donné un maximum de points à Arielle Dombasle précise le chroniqueur. Au final c'est Hapstaou Sy qui a été sortie car "sans Cerrutti, il n'y avait plus d'histoires à raconter et en plus elle bosse sur C8, raison de plus pour l'écarter".

Alors Gilles Verdez avait-il raison ou l'élimination d'Arielle Dombasle hier soir était-elle le simple fruit du hasard ?

Regardez ce que disait Gilles Verdez