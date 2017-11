Les images de Patrice Evra pétant les plombs et frappant un supporter de l'OM hier soir à Guimaraes - Vidéo

Patrice Evra n'a pas tenu ses nerfs... "Visé pendant l'échauffement par des supporters de l'OM qui étaient présents à Guimaraes, où Marseille dispute un match de Ligue Europa, le latéral gauche devenu remplaçant a fini par avoir une vive altercation avec ses détracteurs" raconte nos confrères de l'Equipe.

Patrice Evra s'est approché et a mis un coup de pied à un supporter. Ses coéquipiers et les stadiers de l'OM, ont dû intervenir pour ramener le calme.

L'OM a annoncé dans la foulée, hier soir avoir ouvert «enquête interne pour établir toutes les responsabilités» . Dans ce communiqué, l'OM estime qu'en tout état de cause, "un joueur professionnel se doit de garder son sang froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient elles".

