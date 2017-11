Coup de pied de Patrice Evra à un supporter de l'OM: L'UEFA se saisit du dossier et suspend le joueur "au moins un match"

Mise à jour à 12h00: L’UEFA rendra sa décision disciplinaire le 10 novembre concernant le défenseur de Marseille Patrice Evra, exclu pour un violent coup de pied contre un supporter avant la rencontre d’Europa League à Guimaraes, et suspendu au minimum pour la prochaine rencontre de C3, a annoncé l’instance vendredi. Il est suspendu «au moins un match» avant la décision de la commission de discipline de l’UEFA le 10 novembre.

Patrice Evra n'a pas tenu ses nerfs... "Visé pendant l'échauffement par des supporters de l'OM qui étaient présents à Guimaraes, où Marseille dispute un match de Ligue Europa, le latéral gauche devenu remplaçant a fini par avoir une vive altercation avec ses détracteurs" raconte nos confrères de l'Equipe.

Patrice Evra s'est approché et a mis un coup de pied à un supporter. Ses coéquipiers et les stadiers de l'OM, ont dû intervenir pour ramener le calme.

L'OM a annoncé dans la foulée, hier soir avoir ouvert «enquête interne pour établir toutes les responsabilités» . Dans ce communiqué, l'OM estime qu'en tout état de cause, "un joueur professionnel se doit de garder son sang froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient elles".

Regardez les images

