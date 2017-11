Selon Deadline, une série adaptée de la comédie romantique britannique "Quatre mariages et un enterrement" est en préparation et sera diffusée par Hulu, plateforme américaine proposant des films et des séries à la demande.

Ainsi, comme dans le film sorti en 1994, la série suivra des amis dont la vie sera bouleversée au fur et à mesure de cinq événements. Chaque saison aura un point de vue narratif différent.

Sous forme d'anthologie où à chaque saison les personnages se renouvelleront sans cesse, ce sera Mindy Kaling, connue pour son rôle dans "The Mindy Project", qui s'occupera de la production, en collaboration avec Richard Curtis, scénariste du film culte qui avait rapporté 245 millions de dollars dans le monde. Hulu, qui essaie de concurrencer le leader du marché Netflix, espère commander un pilote pour le début de l'année 2018.

