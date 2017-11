Un livre contenant des photos inédites du chanteur David Bowie mis en vente au prix de 3000£

Le photographe de tournée de David Bowie, Denis O'Regan, va publier un livre contenant des photographies inédites prises pendant sa tournée intitulée "Serious Moonlight Tour", en 1983.

Dans ce livre, qui sortira en mai 2018, se trouvent des photographies du chanteur parcourant le monde, à Singapour ou dans un avion. Le photographe, qui s'est confié au Guardian, a affirmé que le chanteur mythique était "très heureux. Bowie a commencé la tournée en jouant dans des salles de 10.000 places, et a fini dans des salles de 50.000 60.000 places et il est devenu une superstar. Il aimait jouer pour tant de monde. Tout allait bien pour lui, les retours étaient incroyables, l’album avait été un succès immense et c’était un homme très heureux".

Seule ombre au tableau, le prix du bouquin, qui sortira en édition très limitée, qui s'élève à 3 000£, soit plus de 3 300€.

