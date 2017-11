Audiences prime : "Danse avec les stars" boostée par sa diffusion un jeudi sur TF1 gagne 500.000 téléspectateurs - Les autres chaînes à moins de 3 millions

TF1 misait sur "Danse avec les stars". L'émission a séduit 4.595.000 téléspectateurs et 20,5% de part de marché. Samedi dernier, "Danse avec les stars" avait attiré 4.089.000 personnes et un peu plus de 20% de part de marché.

"Secrets d'histoire" était diffusé sur France 2. Le magazine, présenté par Stéphane Bern, a attiré 2.904.000 téléspectateurs et 12,1% du public.

M6 a diffusé "Cauchemar en cuisine'". L'émission, avec le chef Philippe Etchebest, a réuni 2.591.000 personnes, soit 11,2% de part de marché.

France 3 programmait un film. "La soupe aux choux" avec Louis de Funès et Jacques Villeret a convaincu 2.596.000 téléspectateurs, soit 10,7% du public.