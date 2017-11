Audiences TNT: Le football permet à W9 d'être leader avec plus de 1,5 million de téléspectateurs

W9 misait sur un match de football en direct dans le cadre de la Ligue Europa. La rencontre Vitoria Guimaraes / Marseille a séduit 1.574.000 téléspectateurs, soit 6,8 % de part de marché.

"Les vacances de Ducobu" était diffusé sur TMC. Le film a séduit 873.000 téléspectateurs, soit 3,7 % de part de marché.

NT1 diffusait un film. "Godzilla" a attiré 777.000 téléspectateurs soit 3,6 % de part de marché.

C8 misait sur "Repas de famille". Le film a séduit 750.000 téléspectateurs, soit 3,2 % de part de marché.

Arte diffusait un téléfilm. "Mansfield Park" a captivé 562.000 téléspectateurs, soit 2,3 % de part de marché.

"Erin Brockovitch, seule contre tous" était programmé sur Chérie 25. Le film a réuni 560.000 personnes, soit 2,6 % de part de marché.

"The American" était diffusé sur CSTAR. Le film a réuni 551.000 téléspectateurs, soit 2,3 % de part de marché.

HD1 pariait sur un film. "RIS : police scientifique" a captivé 517.000 téléspectateurs, soit 2,2 % du public.

France 4 misait sur un film d'animation. "Les boxtrolls" a captivé 487.000 téléspectateurs pour 2 % du public.

Gulli misait sur un film. "Le pôle express" a captivé 485.000 téléspectateurs pour 2 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Gare du Nord : la plus grande gare d'Europe" et "Méga constructions" ont séduit 370.000 téléspectateurs, et 1,5 % du public.

France 5 programmait un magazine. "La grande librairie" a convaincu 368.000 personnes pour 1,5 % du public.

Numéro 23 proposait un magazine. "Indices" a convaincu 297.000 personnes, et 1,3 % du public.

6ter diffusait un magazine. "Départ immédiat" a attiré 282.000 téléspectateurs soit 1,2 % de part de marché.

"Jet Set" était programmé sur NRJ12. Le film a réuni 259.000 personnes, soit 1 % de part de marché.

France O proposait une série. "La cour des grands" a convaincu 116.000 personnes, et 0,5 % du public.

.