Révolution dans les voyages en avion: Singapor Airlines présente de vraies suites privées avec grand lit, sièges et télé ! Vidéo

C'est au Suntec de Singapour, centre de congrès situé en plein centre de la métropole asiatique, que Singapore Airlines a dévoilé ses nouvelles cabines qui équiperont prochainement l'ensemble de sa flotte A380.

Les six Suites de la nouvelle première classe de Singapour Airlines sur ses A380 ont été conçues par Pierrejean Design Studio et fabriquées par Zodiac Seats UK. Chaque suite est équipée d'un lit parfaitement horizontal séparé du fauteuil en cuir inclinable, qui peut être escamoté quand il n'est pas utilisé pour libérer plus d'espace dans la suite. Pour les couple voyageant ensemble, les lits dans les deux premières suites de chaque allée peuvent être convertis en lit double.

Chaque suite dispose par ailleurs d'un écran haute définition tactile de 32 pouces (81 cm) pouvant pivoter et de deux toilettes dont une avec un comptoir-meuble assis. L'espace de la suite est de 3,5 m2 et peut monter à 10 m2 avec les deux suites couplées deux à deux.

Pour finaliser ces nouvelles cabines, SIA a travaillé pendant quatre ans et investit au total la somme de 850 millions de dollars. Elles entreront en service le mois prochain sur la ligne Singapour-Sydney qui accueillera le premier des cinq nouveaux A380 qui doivent arriver dans la flotte jusqu'au mois d'octobre 2018. A compter de novembre 2018 jusqu'à la fin de l'année 2020, les quatorze autres A380 seront modifiés avec les nouvelles cabines.

Il faudra compter pour une suite entre Sydney et Singapour aux alentours de 4 000 euros pour un aller simple…