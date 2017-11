A 73 ans, elle gagne le jackpot dans un casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée en misant seulement 2,50 euros!

Une septuagénaire vivant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée a gagné le gros lot dans le casino de la ville en misant 2,50€, mardi 31 octobre 2017. En effet, la dame de 73 ans a remporté le plus gros jackpot jamais gagné dans la petite ville de 6 700 habitants, selon le directeur du casino, qui s'est confié à France Bleu, soit 376 499,11€.

Cela faisait plusieurs années que le jackpot n'avait pas été remporté sur la machine où la vieille dame jouait. Elle a déclaré à France Bleu avoir "vu les chiffres qui défilaient à une vitesse folle, je me suis dit c'est pas possible! Puis j'ai compris que c'était le gros lot qui tombait. J'ai eu très chaud d'un coup".

La grande gagnante a aussi déclaré avoir rêvé de décrocher le jackpot la nuit précédant l’événement. Ainsi, après ce rêve probablement prémonitoire, au lieu de se rendre à sa soirée dansante hebdomadaire, elle a préféré tenter sa chance au casino.

La vieille dame a plusieurs projets, dont l'achat "d'une maison à Saint-Gilles". Elle déclare aussi vouloir "faire plaisir aux petits-enfants pour les fêtes de fin d'année".

.