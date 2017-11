Jennifer Lopez à l'affiche d'une nouvelle comédie romantique au cinéma aux côtés de Milo Ventimiglia et Vanessa Hudgens

Comme le rapporte le Hollywood Reporter, Jennifer Lopez revient au cinéma cinq ans après la sortie de son dernier film, "Ce qui vous attend quand vous attendez un enfant". Son nouveau projet, que le réalisateur Peter Segal a imaginé entièrement pour elle, s’intitulera "Second Act".

Dans ce film, Jennifer Lopez jouera le rôle d'une employée de grande-surface. Sans diplôme universitaire mais avec beaucoup d'ambition, elle décide de se lancer dans le monde de la publicité.

Alors que Milo Ventimiglia, connu pour ses rôles dans les séries "This is Us" et "Heroes" jouera son petit-ami de longue date, le nom de Vanessa Hudgens, dont le dernier rôle au cinéma était dans "Spring Breakers", a aussi été annoncé pour le rejoindre à l'affiche de cette comédie romantique.

