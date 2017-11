Emmanuel Macron veut réduire fortement le nombre de personnalités décorées de la Légion d'honneur

Ce jeudi 2 novembre ont été présentées en Conseil des ministres les nouvelles règles encadrant la remise de la Légion d'honneur. Ainsi, Emmanuel Macron, comme le rapporte le Figaro, souhaite "revaloriser" la plus haute distinction française. Pour cela, à partir du 1er janvier 2018, les ministères ne pourront plus proposer plus de 600 personnes à décorer. Ensuite, la décision finale appartiendra au Président de la République et Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

"Seul le mérite doit être salué et celui-ci se mesure à l’aune de l’intérêt général. C’est l’engagement au bénéfice des citoyens et du pays qui doit exclusivement être pris en compte", a expliqué Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres.

Emmanuel Macron n'avait honoré que 101 personnes de ce privilège lors de la cérémonie de remise de la Légion d'honneur le 14 juillet dernier, alors que le nom de 600 protagonistes avait été proposé. L'Elysée met aussi fin à la promotion automatique, qui garantissait aux anciens ambassadeurs et aux anciens ministres l'obtention quasi-certaine de la distinction française vieille de 215 ans. Le Président de la République souhaite donner un second souffle à l'initiative citoyenne. N'importe quel citoyen pourra proposer le nom d'une personne à distinguer en déposant un dossier biographique à la préfecture accompagné des signatures de 50 "citoyens majeurs".

