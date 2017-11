Une entreprise japonaise offre six jours de congés supplémentaires à ses salariés non-fumeurs

Afin de préserver l'égalité entre ses effectifs, la société à décidé de mettre à disposition six jours de congés supplémentaires à ses salariés non fumeurs et depuis, 30 salariés sur 120 ont déjà pu en bénéficier.

Comme le rapporte le Telegraph, tout est parti d'un salarié non-fumeur mettant dans la boite à idée de son entreprise une suggestion particulière, celle de faire bénéficier aux non-fumeurs des pauses données aux fumeurs. Un porte-parole de l'entreprise appelée Piala Inc s'est confié au Telegraph en déclarant que leur "patron a vu le commentaire et l'a trouvé juste, donc nous donnons désormais du temps en plus aux non-fumeurs pour compenser".

Or, dans cette entreprise se trouvant au 29ème étage d'un immeuble, les pauses cigarettes sont particulièrement longues. En effet, les fumeurs doivent descendre jusqu'au sous-sol pour pouvoir fumer. Le temps d'effectuer le voyage et voilà que 15 minutes sont déjà passées. Et les salariés fumeurs en effectuent deux à trois fois par jour.

Selon le patron de l'entreprise, cette solution est une manière de protéger ses salariés en les incitant à moins fumer ou à arrêter complètement.

