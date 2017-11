Mariah Carey honorée pour sa carrière dépose ses empreintes à Hollywood à l'occasion de ses 25 ans de carrière

La diva de la pop Mariah Carey a eu l'honneur de pouvoir ajouter ses empreintes à celles de nombreuses autres étoiles de Hollywood lors d'une cérémonie au célèbre cinéma TCL Chinese Theater à Los Angeles.

Célébrant ses 25 ans de carrière, Mariah Carey a remercié ses fans pour leur fidélité. En talons aiguilles, la chanteuse de "We Belong Together" a même plaisanté en lançant : "C'est un honneur d'être ici et j'espère que je vais réussir à marcher dans ces chaussures".

La star a vendu 200 millions d'albums dans le monde et a remporté 5 Grammy Awards.

.