EXCLU - Laurent Kerusoré (Plus belle la vie): "Non, je ne quitte pas Marseille contrairement à ce que raconte toute la presse !" - Regardez

Ce matin, Laurent Kerusoré était, avec Frank Borde, invités de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People.

Le comédien est revenu sur les récents gros titre de la presse qui indiquait qu'il avait décidé de quitter Marseille pour Paris.

Selon tous ces articles, il aurait ainsi justifié son choix : "C'est une ville dans laquelle je me suis fait agresser treize fois. Surtout au moment de la loi sur le mariage pour tous", expliquait alors le comédien qui incarne Thomas Marci dans la série de France 3, "Plus belle la vie", en précisant s'être "retrouvé dans le coffre d'une bagnole".

Ce matin, en exclusivité, le plateau de "Morandini Live", Laurent Kerusoré a assuré qu'il "n'a jamais voulu quitter Marseille":

"Je suis bien. Je suis au bord de mer. Aujourd'hui, tout est transformé dans la presse. Non, je n'y suis pas prêt de partir", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "C'est vrai que j'ai été le punching ball pour pas mal de gens pendant la loi sur le mariage pour tous. Aujourd'hui, les choses se sont calmées, mais je n'ai jamais eu envie de quitter Marseille".

Le comédien a expliqué ne pas savoir d'où viennent ces informations:

"Je ne l'ai jamais dit. C'est n'importe quoi. Je n'ai rien contre la presse, pendant quatorze ans, les journalistes ont été très gentils avec moi. Cette semaine-là, il ne devait pas y avoir beaucoup d'actu et ils se sont dits 'on va parler de Laurent Kerusoré et on va raconter qu'il a envie de quitter Marseille".

